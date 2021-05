DRIVE THRU no Parque da Maçã – São Joaquim inicia vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu novas doses de vacina AstraZeneca para o início da imunização ao novo grupo prioritário. Conforme deliberação, as doses serão para iniciar a imunização de pessoas com comorbidades.

A vacinação acontecerá na quinta-feira (06), via DRIVE THRU no Parque da Maçã, das 08h30 às 16h. Devido a possibilidade de chuva o local que seria na Unidade Central foi transferido para o pavilhão, pedestres será marcada uma nova data e local. A segunda dose desse imunizante deve ser realizada quando atingir 90 dias da primeira aplicação, a data será marcada na carteira de vacinação.

Veja quais grupos serão imunizados:

Pessoas com Síndrome de Down, independente da idade (18 a 59 anos); Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), independente da idade (18 a 59 anos); Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea, independente da idade (18 a 59 anos); Gestantes e puérperas com comorbidades, independente da idade (maiores de 18 anos); Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), independente da idade (18 a 59 anos); Pessoas com Comorbidades e Deficiência Permanente de 55 a 59 anos.

Para a vacinação é necessário:

Atestado médico ou relatório médico com a indicação da condição da pessoa;

Atestado médico ou relatório médico com a indicação da condição da pessoa, contendo a descrição do CID e prazo de validade de 1 ano para as prescrições de medicamentos de uso não controlados;

Prescrição médica ou exames ou receitas que deixem claro a condição da pessoa considerando o prazo de validade de 1 ano para as prescrições de medicamentos de uso não controlados.

Para garantir a vacina é necessário apresentar, cartão do SUS, RG, CPF e carteira de vacinação.

Pessoas que não apresentarem as documentações exigidas e não estiverem nos grupos de vacinação não recebem a dose. Haverá um médico para conferir a autenticidade dos atestados e receitas.

Você que vai receber sua dose, que tal fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, é uma contribuição voluntária para auxiliar pessoas carentes que estão passando por dificuldades durante a pandemia. A Assistência Social do Município vai destinar as doações para quem precisa de ajuda.

Foto: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim