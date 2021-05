“Não podemos mais esperar” – Moisés é o primeiro Governador a conhecer a Ponte das Goiabeiras

Na tarde desta última segunda (31) o Governador de Santa Catarina, juntamente com o Secretário da Infra Estrutura Thiago Vieira e o Prefeito de São Joaquim se deslocaram de Helicóptero até a comunidade de São Francisco Xavier e de lá seguiram de automóvel até a famigerada Ponte das Goiabeiras que interliga o município de São Joaquim do lado Catarinense até o município de Bom Jesus do lado Gaúcho em um rota que diminuiu consideravelmente a distância entre os principais destinos turísticos do sul do País Gramado – Florianópolis.

O Governador Carlos Moisés foi o primeiro da história de Santa Catarina a conhecer a tal ponte que fez história ao ser uma das principais ligações das Serras Gaúcha a Serra Catarinense.

“Agora eu entendo, precisei vir aqui para entender a situação que estava essa ponte, realmente não podemos mais esperar, vamos fazer um estudo técnico e depois disso vamos investir o quanto antes nessa ponte, para que as pessoas possam finalmente trafegar com segurança,” destacou o Governador Carlos Moisés.

Para o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes essa situação se arrasta por mais de 20 anos e não pode mais seguir em frente, está mais do que na hora das lideranças políticas trabalharem em conjunto para que essa ponte forneça trafegabilidade e segurança até que o processo de federalização seja concluído.

A comitiva do Governado foi recepcionada na ponte pela Secretária de Turismo de Bom Jesus e Adriana Varela e pelo Presidente do movimento do Caminhos da Neve Jaziel Aguiar, o maior entusiasta da ligação entre as Serras Gaúchas e Catarinense pelo Caminhos da Neve.

A Ponte das Goiabeiras está na Rodovia Caminhos da Neve, que liga as serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Do lado catarinense, aproximadamente 18 quilômetros já estão pavimentados, com cerca de 10 quilômetros ainda em estrada de chão. Do lado gaúcho, são 44 quilômetros de estrada de chão até o município de Bom Jesus.

Também durante a visita, o governador Carlos Moisés salientou que se empenhará no pleito de federalização da rodovia Caminhos da Neve, o que permitirá que o Governo Federal termine o asfaltamento da estrada.

Fotos: Dionata Costa