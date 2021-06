Novo Recorde – São Joaquim aplica mais de 900 doses contra a Covid -19 em apenas um dia

São Joaquim teve mais um dia expressivo de vacinação contra a Covid-19, nesta sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde aplicou pouco mais de 900 doses do imunizante AstraZeneca, através de Drive Thru no Parque da Maçã. O recorde anterior estabelecido foi em 30 de março quando foram aplicadas 500 doses e hoje esta marca foi batida.

Durante a força tarefa 21 profissionais da Saúde trabalharam incansavelmente para imunizar o maior número de pessoas, a vacinação foi aberta para a faixa etária de 53 anos, mas devido a baixa procura o Secretário de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral baixou a faixa para 50 anos sendo uma das poucas cidades a atingir esta faixa etária no estado.

Hoje também foi o dia da vacina contra a Gripe (H1N1), que aconteceu paralelamente no Pavilhão da Maçã, uma organização fantástica dos profissionais de saúde com faixas e setas de indicação auxiliou na formação de duas filas de veículos, uma para cada imunizante.

Foi um dia tranquilo de vacinação com alguns horários de pico, mas a rapidez e eficiência dos profissionais foi fundamental e as filas acabaram num piscar de olhos, desta forma a Secretaria Municipal de São Joaquim comemora o sucesso de mais um dia de combate ao Coronavírus.

Nesta semana, uma pesquisa realizada pela NSC TV apontou São Joaquim em 8º lugar no ranking de vacinação no estado, a única cidade com menos de 50mil habitantes que mais imuniza contra a Covid-19. “Isso é gratificante para nós, o trabalho dos nossos profissionais da saúde está em alta, juntos vamos vencer esta pandemia”, diz o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim