Jeep Clube presta socorro a veículos presos no gelo em São Joaquim

O Jeep Clube São Joaquim atendeu ao chamado da Polícia Militar de São Joaquim e da Defesa Civil e disponibilizou alguns veículos 4×4, para auxiliar carros ilhados devido a formação de gelo na pista da SC – 114.

Logo pela manhã os veículos 4×4 que tinham fácil acesso a estrada escorregadia carregaram cerca de 30 sacas de sal e partiram rumo a Serrinha, onde foi espalhado o sal para derreter o gelo.

Dezenas de carro ficaram ilhados, patinavam e não saíam do lugar, alguns foram puxados pelos off roads para poder se manter em cima da pista, esta que precisou ser interditada por algumas horas até o gelo derreter e as pessoas pudessem seguir viagem sem correr riscos de acidentes.

“Na hora que recebemos o chamado, nos comprometermos em ajudar, o Jeep Clube é uma entidade que também auxilia a comunidade e quem precisa, estamos sempre a disposição”, destaca o presidente, Marcelo Pereira Luciano.