 Rede Municipal de Ensino de São Joaquim não terá aula nos próximos dias

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto comunica que não haverá aulas nas unidades escolares do município nos próximos dias, nesta sexta-feira (08), os profissionais de educação estarão em estudo para a Conferência Nacional da Educação (Conae).

Na segunda-feira (11), que antecede o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças, não haverá aula, conforme o decreto 348/2021 que antecipa o feriado do dia do professor, as aulas voltam ao normal na quarta-feira (14).

O dia do professor será comemorado com a realização do 13º Festival Municipal da Canção, no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella, que acontece na sexta-feira (15) com apresentações presenciais e transmissão ao vivo pela internet dos finalistas do Festival.