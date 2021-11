Concurso Garoto e Garota Manoel Cruz 2021 destaca a beleza dos alunos em São Joaquim

Uma das mais tradicionais escolas de São Joaquim, Manoel Cruz promoveu mais uma edição do Concurso Garoto e Garota entre as provas da gincana que envolve os alunos da instituição de ensino.

Este ano a gincana teve como tema o fundo do mar, onde cada equipe escolhia um nome e confeccionava as bandeiras, e dentre as provas de competição estava a principal e mais esperada pelos alunos, o Concurso Garoto e Garota Manoel Cruz.

Uma passarela foi montada para os desfiles, onde os 30 participantes fizeram dois desfiles, no primeiro com o uniforme da gincana e o segundo com trajes sociais. O desfile foi dividido em duas categorias de 11 a 14 anos e de 15 a 18 anos.

Veja quem são os ganhadores

Categoria 11 a 14 anos Feminino:

1º Lugar – Natalia Cardoso – 6º ano 1 (Equipe Polvo)

2º Lugar – Laura da Rosa – 8º ano 2 ( Equipe Coral)

3º Lugar – Natany Cardoso – 7º ano 1 (Equipe Leão Marinho)

Categoria 11 a 14 anos Masculino:

1º Lugar – Winicyo de Oliveira – 6ºano 2 (Equipe Golfinho)

2º Lugar – Paulo Sergio Santos – 8º ano 2 ( Equipe Coral)

3º Lugar – João Vitor Oliveira – 6º ano 1 ( Equipe Polvo)

Categoria 15 a 18 anos Feminino:

1º Lugar – Dienifer Nunes – 2º ano 2 (Equipe Orca)

2º Lugar – Eduarda Santos – 3º ano 2 (Equipe Caranguejo)

3º Lugar – Kelly Oliveira – 2º ano1 ( Equipe Água Viva)

Categoria 15 a 18 anos Masculino:

1º Lugar – Paulo Geber – 3º ano 2 ( Equipe Caranguejo)

2º Lugar – José Augusto Pereira – 2º ano 2 ( Equipe Orca)

3º Lugar – Danilo da Silva – 2º ano 4 (Equipe Recife)

Clique nas imagens para abrir a galeria do evento: