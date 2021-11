Summer Fest o retorno trás a São Joaquim uma mistura de ritmos

Após as flexibilizações para a realização de eventos a LE Produções resolveu se aventurar e realizar a primeira festa no Clube Astréa, uma balada com três atrações e uma diversão que a cidade de São Joaquim estava precisando.

No evento todas as normas de segurança foram exigidas dos participantes, inclusive a apresentação da carteira de vacina comprovando ter se imunizado contra a Covid-19 para entrar no estabelecimento.

No palco DJ Luizão abriu a festa tocando hits que levaram a galera dançar e curtir o retorno das festas em São Joaquim. A DJ Caroliza subiu ao palco com toda sua simpatia e conquistou o público com músicas que embalaram as grandes baladas no litoral catarinense. E para encerrar a noite a super DJ Renata Sant levou a galera ao delírio com seu Funk.

“A Summer surgiu em conversa com amigos meus que trabalhávamos juntos, e hoje se tornou uma das mais esperadas no calendário de eventos em São Joaquim, já trouxemos grandes atrações e shows nacionais e agora estamos voltando e em breve teremos novidades”, destaca Edson Hugen um dos organizadores.

Clique nas imagens para abrir a galeria do evento: