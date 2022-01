Serra do Rio do Rastro volta a registrar queda de barreira

Um novo registro de queda de barreira foi registrado na Serra do Rio do Rastro na manhã deste domingo (30), a PMRv está no local avaliando a situação do trecho da estrada que segue em meia pista na SC – 390 KM 409,100.

Quem for transitar pelo local deve ter atenção redobrada, por conta do risco de novas quedas, assim que possível o material que caiu na pista será removido, vale salientar que a Serra do Rio do Rastro passou por obras de contenção em pontos críticos das encostas para evitar situações com estas.

Assim que a PMRv repassar novas informações, informaremos aqui neste veículo de comunicação.