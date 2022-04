Devido a diminuição dos atendimentos, a partir de primeiro de abril o Centro de triagem de São Joaquim não terá mais horário estendido à noite e finais de semana, em caso de urgência procurar a emergência do Hospital Sagrado Coração de Jesus.

O horário estendido foi iniciado para suprir a demanda de aumento de casos após as festas de final de ano, agora em diante, o Centro de triagem atenderá apenas em horário normal no período da manhã das 08h às 12h, à tarde das 13h às 17h.

“As pessoas que agendam ou fazem testes na triagem devem manter-se isoladas para que não transmitam o vírus, vimos pessoas que acabam de sair da triagem passeando nas ruas e até voltando ao trabalho sem receber alta, com esta falta de consciência a pandemia nunca vai acabar, desabafa a enfermeira da triagem, Luciana Costa.

“Estamos trabalhando firmes nesta pandemia, queremos que os atendimentos diminuam para que em breve poder finalizar com a triagem, mas para isso precisamos do apoio da população para poder zerar os casos ativos no município”, destaca o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral.

Foto: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura de São Joaquim