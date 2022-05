Tudo pronto para as comemorações do aniversário de 135 anos de São Joaquim

São Joaquim completa 135 anos de histórias

O aniversário é uma data muito importante e deve ser comemorada, pensando nisso a Prefeitura de São Joaquim em parceria com diversas secretarias está organizando uma mega festa para a população participar e se divertir neste dia 07 de maio.

Entre as atrações está a corrida de rua e passeio ciclístico organizados pelo Departamento Municipal de Esportes, também haverá atração para as crianças, o Fest Park com brinquedos, tobogã, piscina de bolinha, escorregas e outros, durante o dia haverá distribuição de algodão doce.

Para os adultos haverá shows imperdíveis que iniciam às 16h, e se estendem até a noite, um palco foi montado para as apresentações ao lado da praça Cesário Amarante, toda a população está convidada a participar.

“Elaboramos uma programação para todos os gostos com diversas atrações, desde as crianças aos adultos, São Joaquim, nossa querida cidade merece muito uma grande festa para comemorar esta data”, diz a Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Adriana Cechinel Schlichting.

Para encerrar a noite com chave de ouro o show nacional com a cantora Luane Mattia, a menina extrovertida da cidade de Piraquara-PR, região metropolitana de Curitiba, em 2019 mudou-se para Balneário Camboriú e se destaca no litoral catarinense e em toda a região.

Luane gravou a Música “Tá sofrendo mais que eu” cujo clipe foi filmado no Hotel Caixa d’ aço Exclusive, um dos mais bonitos do Brasil, situado no Município de Porto Belo, em frente à paradisíaca Praia do Caixa d’ aço, local mundialmente famoso pelos encontros Náuticos. A música é um sucesso, com mais de 300 mil visualizações nas plataformas digitais.

É interessante ressaltar que em 2012 a Luane ganhou uma enquete como artista revelação sertaneja para cantar na Festa Nacional da Maçã em São Joaquim (feita no Facebook), no entanto não foi chamada para cantar naquele ano. Hoje o município de São Joaquim aposta no talento da cantora e ela será a atração principal no aniversário do município.

Confira a programação completa:

08h30 – Corrida de Rua 5k e 7k – Saída próximo a Fischer – Chegada na Prefeitura

10h às 16h – Fest Park para crianças – Praça Cesário Amarante

13h30 – Passeio Ciclístico – Saída em frente à Prefeitura

14h30 – Banda Fancaic – Ao lado da Igreja Matriz

15h – Santa Missa – Igreja Matriz

16h – Show Martinez e Diana – Praça Cesário Amarante

17h – Show Alcione e Alcionei – Praça Cesário Amarante

18h – Show Sarah Tives e Douglas Porto – Praça Cesário Amarante

19h – Pronunciamento de autoridades – Praça Cesário Amarante

20h – Show Luane Mattia – Praça Cesário Amarante

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim