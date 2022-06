Soberanas da 22ª Festa Nacional da Maçã visitam a Festa Nacional do Pinhão em Lages

As Soberanas rainha, Laís Matos de Liz e as princesas, Ana Paula Lemos e Anandria Guimarães Nunes estiveram na noite desta terça-feira (14), no parque de exposições Conta Dinheiro em Lages, para fazer a divulgação da 22ª Festa Nacional da Maçã durante o lançamento do 5ª Serra Catarina Festival de inverno, no Happy News com a imprensa promovido pela CDL de Lages no Backstage da Festa Nacional do Pinhão.

O trio juntamente, com o Prefeito Giovani Nunes, Secretário de Educação, Cultura e desporto e Presidente da 22ª Festa Nacional da Maçã, Fabiano Padilha, a Secretária de Turismo, Adriana Cechinel Schlichting e a Diretora de Cultura Maria Alice de Souza, formalizaram o convite às autoridades e distribuíram maçãs aos convidados do evento.

Durante a visita as soberanas concederam entrevistas e também fizeram registros fotográficos com visitantes da festa, estiveram na sede do SCC SBT e no Recanto da CDL. A 22ª Festa Nacional da Maçã acontece de 07 a 11 de setembro de 2022, em breve a programação de shows nacionais e atrações locais será anunciada.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim