Luto – Morre aos 110 anos Marcelina a mulher mais idosa de São Joaquim

O dia amanheceu escuro, chuvoso, um clima ruim, era o céu chorando a morte de dona Marcelina, a mulher mais idosa de São Joaquim que completou 110 anos em 25 de março de 2022, ela apresentou um câncer no fígado a cerca de 16 dias e não resistiu e faleceu na manhã desta quarta-feira (22).

Dona Marcelina que há cinco anos consecutivos era destaque no dia do seu aniversário, onde nesta página era divulgado mais um ano de vida com uma bela história, neste período a Revista Expressiva também deu destaque para Marcelina, neste ano com uma página inteira e a manchete “A mãe mais idosa da Serra Catarinense”.

Marcelina Antunes de Oliveira era uma senhora bem-humorada, mas que devido a idade, apresentava audição e fala um pouco afetada, mas não deixava de fazer seu fogo no fogão a lenha todos os dias e adorava a companhia do gato Safadão, sua filha Valdeci é quem fazia a aferição da pressão e cuidava da sua medicação diária.

Veja quem era Marcelina

Marcelina nasceu em 25 de março de 1912, natural da Localidade de Despraiado interior de São Joaquim, ainda na infância e adolescência foi picada por cobra duas vezes e sobreviveu bravamente, ela foi criada pelos tios, seus pais biológicos são desconhecidos não podendo afirmar sua origem. Morou por muitos anos em um local conhecido como São Paulo Velho de onde partia a pé para a cidade toda semana.

Casada com Orgel Angelo Padilha (in memória), mãe de oito filhos teve um casal de filhos levados por vizinhos na década de 1950 e nunca mais foram vistos. Ela saiu do sítio e foi para a cidade há mais de 30 anos, dona Marcelina residia na Rua Ismênia Palma Nunes no Bairro Bela vista onde duas de suas filhas também moram nas redondezas e eram responsáveis pela sua alimentação regada de frutas e comidas leves.

A equipe do Folha da Cidade e São Joaquim Online, deseja forças a família, nossos mais sinceros sentimentos.