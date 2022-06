Três quedas de barreira são registradas entre São Joaquim e Urubici – Trânsito em meia pista

As fortes chuvas causaram transtornos na SC-110 que liga São Joaquim a Urubici, na noite de quinta-feira (23), uma grande queda de barreira foi registrada no Lageado Liso, a pista ficou completamente bloqueada nos dois sentidos.

Uma equipe coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) trabalhou durante toda esta sexta-feira(24) na remoção da lama e pedras gigantes que deslizaram do alto do morro, o trânsito está fluindo em meia pista.

Outra queda de barreira foi registrada próximo ao Pericó no KM 410, no local o trânsito segue em meia pista, as equipes vão iniciar a remoção neste sábado (25). Próximo ao sitio do ex-prefeito Joaquim Godinho, no KM 405 também houve queda de barreira, neste ponto uma equipe trabalhou para a remoção, o trânsito segue em meia pista.

Quem trafega pela Rodovia SC-110, deve tomar cuidado, pois há diversos pontos sujeitos a novas quedas de barreira, a SIE continuará os trabalhos de remoção das barreiras durante este sábado para liberar totalmente a estrada.

Fotos: Dionata Costa