Pista de patinação no gelo é a principal atração do Festival de Inverno neste Final de semana em São Joaquim

Estação do Gelo abre sua programação na Praça Cezário Amarante

Pela primeira vez na história São Joaquim contará com uma pista de patinação no gelo, durante a programação do Festival de Inverno. Pensando em atrativos para o turista que visita a cidade nesta época do ano e também para os joaquinenses a Secretaria de Turismo realizou uma parceria com a RRX Eventos e Entretenimento.

A pista de patinação no gelo tem 200 metros quadrados, e será a principal atração no final de semana do Festival de Inverno, com a abertura às 14h deste sábado (09), para participar haverá um custo por pessoa, R$ 30 reais meia hora e R$ 50 reais uma hora, ela funcionará todos os dias.

De segunda a quinta-feira, exceto feriados haverá promoção de meia entrada para estudantes com apresentação de declaração de matrícula e professores com um contracheque atualizado, os demais dias valor normal, o horário de funcionamento é das 14h às 22h. A pista estará presente na Praça Cezário Amarante até 11 de Setembro, sendo outro atrativo juntamente com a 22ª Festa Nacional da Maçã.

Paralelo a pista de patinação acontece o Cinema 8D, com valor de R$ 10 reais a seção de até 10 min, o trenzinho do mascote Quim também irá passear pela Estação de Gelo com valor de R$ 10 reais em aproximadamente 10min ao redor da praça. Na casa do Turista acontecem apresentações culturais com o grupo GDG Portela e alunos da Escola de Arte. No domingo (10) continuam as apresentações culturais e a haverá apresentação com o SESC, violão, teclado e Cordas

Veja a programação completa do final de semana:

❆ ESTAÇÃO DO GELO – (Praça Cezário Amarante)

09/07/2022

14h – Abertura da Pista Patinação de Gelo

14h30 – Trenzinho do mascote Quim

14h45 – Cinema em 8D

15h – Apresentações de Danças Folclóricas do GDG Portela – Casa do Turista

15h30 – Apresentações de Canções Tradicionalistas do GDG Portela – Casa do Turista

16h – Declamações de Poesia do (GDG Portela – Casa do Turista)

16h30 – Grupo de Violão com os alunos da Escola Municipal de Arte de São Joaquim

10/07/2022

14h – Pista de Patinação no Gelo

14h45 – Cinema em 8D

15h – Apresentação Música do Sesc (Violão, teclado e cordas)

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim