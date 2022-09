A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realiza a distribuição de cinco mil mudas de árvores em São Joaquim. As mudas foram produzidas pelo viveiro Apremavi de Atalanta SC. A aquisição das mudas foi através do projeto Matas Legais doadas pela Klabin S.A.

Um pedido foi cadastrado e aprovado para uma grande ação no dia da árvore, na manhã desta quarta-feira (21), em parceria com a Epagri e Apiários Real foram entregues 1.500 mudas de Bracatingas, dela que é produzido o premiado mel com Identificação Geográfica.

Durante o decorrer da semana as demais mudas de árvores, frutíferas e paisagísticas serão distribuídas à população e também às escolas na área rural do município para o embelezamento e crescimento das matas na Região Serrana.

“Esta é uma das nossas ações quanto Secretaria de Agricultura, estamos trabalhando junto aos agricultores e também queremos embelezar nossa cidade com árvores e arborizar ainda mais o interior do município”, diz a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Fabiane Silveira.

Foram adquiridas as mudas:

1.500 de Cedro vermelho

1.500 de Bracatinga

150 de Ipê amarelo

150 de Coqueiro Jerivá

700 de Araçá vermelho

300 de Uvaia

400 de Guabiju

300 de Guabiroba