Ana Melo assume a prefeitura de São Joaquim pela segunda vez este ano

A vice-prefeita Ana Florêncio Melo Arruda, do Partido Progressista (PP), assumiu o cargo de Prefeita de São Joaquim na tarde desta quinta-feira (22). Esta é a segunda vez em que Ana é empossada Prefeita este ano, a primeira foi em janeiro.

A cerimônia de posse ocorreu no próprio Gabinete do Prefeito com a presença de secretários, vereadores, imprensa e convidados. Ana ficará à frente da prefeitura pelo período de 15 dias, tempo que substituirá o Prefeito Giovani Nunes em suas férias.

“Sei que não é fácil substituir o Giovani, é um compromisso muito grande, ele é dedicado e trabalhador, darei continuidade ao andamento das obras e demandas juntamente com nossa equipe da prefeitura, todos são eficientes”, destacou a Prefeita, Ana Melo.

A prefeita em exercício Ana Melo está elaborando um cronograma e na próxima semana fará visitas nas obras que estão em andamento, tanto no perímetro urbano quanto no interior.

Fotos: Dionata Costa

Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim