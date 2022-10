Karatê joaquinense conquista medalhas no Campeonato Brasileiro 

Pela primeira vez na história São Joaquim conquista uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Karatê de 2022, foi realizado no Ginásio Internacional Newton Faria em Anápolis, Goiás, de 13 à 16 de Outubro, mais de 2 mil atletas de 16 estados participaram da competição em diversas modalidades.

Uma equipe de atletas do Karatê de São Joaquim representou a cidade da Neve no Campeonato Brasileiro. Cinco atletas joaquinenses fizeram parte da Seleção Catarinense de Karatê que tem como técnico o joaquinense Sensei Pablo Ribeiro Pereira, ele que já havia participado de outras edições conquistando medalhas de bronze.

A bandeira de São Joaquim esteve no pódio seis vezes, e ocupou o lugar mais alto, com a medalha de ouro do Sensei Pablo Ribeiro Pereira, que mesmo lesionado na etapa de aquecimento conseguiu se recuperar e derrotou seus 25 oponentes no Kata e consagrou- se campeão.

Os demais atletas da delegação joaquinense, também fizeram bonito e conquistaram medalhas de bronze em suas categorias, sendo um feito histórico para o esporte joaquinense que onde vai está se destacando em todas as competições.

A chegada dos atletas foi recepcionada na noite de segunda-feira (17), na entrada da cidade, familiares e amigos aguardavam ansiosos os campeões. Em carro aberto os karatecas desfilaram pela cidade com carreata e buzinaço para comemorar o ótimo resultado na competição.

Com a vitória conquistada e a medalha de ouro no peito, Pablo agora almeja chegar ao mundial de Karatê, o Campeonato Brasileiro é um passo importante para o ranking de pontuação para chegar na competição internacional.

Agora a equipe joaquinense volta aos treinos com o intuito de participar da Copa Brasil de Karatê que acontece em maio do próximo ano, em Salvador, Bahia.

Os joaquinenses conquistaram as seguintes colocações:

Pablo Ribeiro Pereira, 1° lugar kata, categoria adulto, faixa preta;

Nazaré de Fátima Nunes, 3° lugar kumite, categoria adulto, faixa verde;

Nazaré de Fátima Nunes, 3 ° lugar kata, categoria adulto, faixa verde;

Janaina de Sena Nunes, 3°lugar kata, categoria adulto, faixa verde;

Isabeli Nunes Figueiredo, 3°lugar Kumite, categoria Infanto juvenil, faixa verde;

Maikon Jhonatan Oliveira Valério, 3° lugar kumite, categoria adulto, faixa preta;

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim