É hoje a Noite do Flashback em São Joaquim – A balada dos anos 70,80 e 90

Só quem viveu a época ouro das discotecas nos anos 70,80 e 90 sabe a qualidade musical destas décadas e pensando nisso o fotógrafo Rodrigo Nunes está realizando a primeira noite do Flasback e São Joaquim.

O evento acontece neste sábado (05) às 11h no Clube Astréa, e tem como uma das atrações o show da cantora de Araranguá no sul de Santa Catarina Elis Cardoso, ela que foi finalista concurso musical Canta+, e traz em seu repertório as melhores músicas.

Já a balada será comandada pelo jornalista, radialista, comunicador e DJ Bebeto, que atuou nas casas de festas em São Joaquim por muitos anos, ele que iniciou na antiga Asfe Clube e depois animou as festas na Kalicut, Manhatan, Cogumelos e no famoso Céuzinho no Clube Astréa.

Todos os caminhos te levam ao Clube Astréa neste sábado, se caracterize e compareça com sua turma e reviva a magia dos anos 70,80 e 90, dance e celebre a vida com os famosos passinhos que dominavam as noites das discotecas, durante a festa haverá sorteios de brindes aos participantes.