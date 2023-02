Inaugurada nova Unidade de Saúde Araucária no Centro de São Joaquim 

O município de São Joaquim é o que mais investe em saúde na Serra Catarinense, a prova disso é a inauguração de uma nova unidade de saúde e a reforma de outras já existentes.

Um terreno ocioso aos fundos do Museu Assis Chateaubriand, na Rua Marcos Batista, transformou-se em uma moderna unidade de saúde, com consultório médico, odontológico, cozinha, sala de reuniões, banheiros e recepção.

A nova estrutura tem implantado sistema de ar condicionado, sistema de videomonitoramento com câmeras instaladas em pontos estratégicos no interior do prédio e na parte exterior, além de mobiliários novos.

A Unidade de Saúde Araucária – Dr. Egídio Martorano Neto tem 169 metros quadrados e contou com o investimento com recursos próprios no valor total de R$ 337.556,10.

“É um momento de agradecimento a todos que contribuíram para construção desta unidade de saúde, tivemos momentos tristes no passado e agora vivemos esta alegria e agora vamos poder atender melhor nossa população”, declara o Secretário Municipal de Saúde de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral (Dorinho).

“Agora vamos trabalhar para adequar, construir muro, calçadas e a cobertura na parte da frente para abrigar os pacientes, queremos unidades ótimas e exemplares para os profissionais atenderem a comunidade que tanto precisa”, afirma o Prefeito Giovani Nunes.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim