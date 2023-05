Tudo pronto para o aniversário de 136 anos de São Joaquim

As programações iniciaram logo pela manhã deste dia 07 de maio, data de aniversário do município de São Joaquim na Serra Catarinense. O domingo será movimentado na cidade da neve com competições esportivas, missa, brincadeiras e shows.

As primeiras atividades começam às 9h, missa em ação de graças na Igreja Matriz, no mesmo horário ocorre a corrida de rua com o percurso de 5KM que sai do Centro e segue em direção ao Parque Nacional da Maçã.

Também às 09h inicia o dia de brincadeiras para as crianças com o parque de diversões infantil que se concentra no Parque da Maçã com atividades de recreação até às 17h. O passeio ciclístico também é uma atividade que tem largada no centro às 10h e segue para o mesmo local.

No Parque da Maçã também acontece os shows em uma estrutura montada com palco e tendas, às 17 horas sobe ao palco o cantor tradicionalista Éder Goulart, às 18h acontece o cerimonial de lançamento da 23ª Festa Nacional da Maçã e coroação das soberanas.

Para fechar com chave de ouro, às 19h acontece o show nacional com a dupla Bruninho e Davi. Toda a programação do aniversário de São Joaquim é gratuita para que a população comemore junto nessa grande festa.