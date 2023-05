Cavalgada de 60 anos da Rádio Difusora reúne centenas de participantes

Para iniciar as comemorações da “Rádio que mais alto toca”, convidados, autoridades e os participantes da cavalgada foram recepcionados na Fazenda Postinho na noite de sexta-feira (19) com um saboroso carreteiro oferecido pela família Zandonadi e um baile de galpão com Alcione e banda.

Logo pela manhã os cavaleiros e amazonas receberam um maga café da manhã oferecido pelos Supermercados Zabot. O tradicionalismo está presente na história da Rádio Difusora, na comemoração de 60 anos não poderia faltar uma cavalgada com trajeto inédito para abrilhantar o evento.

Organizada por Romário Goulart em parceria com o Grupo Cavaleiros de Plantão e Brutas no Comando a tropeada saiu logo após a benção do padre Fernando e seguiu pelos campos e vales até chegar no parque da maçã, local em que acontecia a grande festa.

Cerca de 400 participantes estiveram na primeira cavalgada da Rádio Difusora em pouco mais de 4 horas de tropeada e puderam se divertir e confraternizar com boas amizades. Dentre os cavaleiros estava o Deputado Estadual Lucas Neves (Podemos), que ao lombo do cavalo participou de todo o trajeto.

Ao final da Cavalgada Neves entregou aos Diretores da Rádio Juliano Martorano e Volnei Nunes uma placa de moção e aplausos oferecida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

