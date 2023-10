Aulas suspensas no interior de São Joaquim nesta segunda-feira 09

Após as fortes chuvas que atingiram o município de São Joaquim e a interdição de diversas estradas do interior com a queda de barreiras a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto reuniu os profissionais e decidiu cancelar as aulas na área rural.

De forma que não há acesso para os professores e alunos, o transporte escolar também não pode transitar pelas estradas do interior e tiveram muitos estragos. Os maiores são na estrada geral de acesso ao Luizinho na localidade de Invernadinha com duas quedas gigantes de barreiras.

A equipe da Secretaria de Obras já iniciou os trabalhos de desobstrução das vias e algumas barreiras já foram removidas. As aulas no perímetro urbano estão mantidas nas escolas municipais e estaduais.

“Resolvemos cancelar as aulas para prevenir nossos alunos, professores e profissionais da educação, as estradas estão muito perigosas, temos que preservar vidas e posteriormente prosseguir com a educação”, diz o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha.

Só haverá aula nas escolas da cidade e os alunos do interior em todas as redes as faltas serão justificadas, os alunos pedagogicamente não serão prejudicados ,a recuperação será posterior paralelamente nas aulas.