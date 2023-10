Veículos da Saúde estão disponíveis em caso de emergência no lado oposto da interdição da SC-114 em São Joaquim

O secretário municipal de saúde José Teodoro de Sena Amaral e sua equipe disponibilizaram veículos para casos de emergência do outro lado da interdição da SC-114 no local conhecido como Serrinha.

O comboio com seis veículos, entre eles duas ambulância, van e carros pequenos saiu da cidade desbravando estradas do interior para chegar ao local interditado onde percorreram cerca de 33km.

Os motoristas enfrentaram muitas adversidades, adentraram próximo ao Brooklin na SC-110 sentido Sumidouro passando por estradas estreitas com muita lama e pedras, atravessaram também o pontilhão na localidade de São Miguel do Caiamba e seguiram para o local da interdição.

O momento em que os veículos passavam por estas estradas foi de muita dificuldade pois as águas estavam atingindo as cabeceiras das pontes que estão danificadas uma equipe da Secretaria de Obras foi deslocada para o local para consertos.

“Lages é nossa referência em saúde, em casos de necessidade recorremos aos nossos vizinhos. Não podemos deixar nossa população desassistida, queremos não necessitar destes transportes, mas se caso precise estamos a postos para atender nossos pacientes”, destaca o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral.

Em casos de emergência, uma equipe da saúde transporta os pacientes até o local da interdição na SC-114 neste. Outra equipe faz o translado das pessoas para os veículos que estão aguardando para assim seguir a Lages. No município também estão temporariamente canceladas as cirurgias eletivas que aconteceriam nesta segunda-feira (09) no Hospital Sagrado Coração de Jesus.