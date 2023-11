Lions Clube São Joaquim completa 60 anos de trabalho voluntário

O jantar festivo em comemoração aos 60 anos ocorreu no dia 20 de outubro no São Joaquim Park Hotel, contou com a presença dos sócios, convidados, autoridades e a visita do governador do distrito LD-9 Jairo Canela e sua esposa Ana Canela.

A Câmara Municipal de Vereadores através do Presidente Márcio Eron fez a entrega de uma placa de moção de aplausos ao clube, e também durante a festividade o Grupo da Amizade fez uma apresentação com a Invernada Artística e a dança da Chula.

Fundado em 04 de agosto de 1963, o Lions Clube São Joaquim completou neste ano 60 anos de serviços prestados à comunidade Joaquinense. Entre seus fundadores, os mais conhecidos: Cesar Dutra, Henrique Córdova e Joaquim Godinho (in-memoriam) e Laurides Madeira, o único sócio fundador vivo.

Ao longo destes anos, foram inúmeras as ações sociais desencadeadas pelos Leões Joaquinenses, destaca-se as campanhas do agasalho, tonelada da solidariedade, natal solidário, cartaz da paz, coleta de recicláveis em parceria com o colégio São José e a doação de um Arco-Cirúrgico ao Hospital Sagrado Coração de Jesus no ano de 2018. Atualmente o clube possui 40 associados e vem trabalhando nas diversas causas sociais.

Pioneiros na fundação do Lions Clube São Joaquim, CL Laurides Pedro Madeira e CaL Maria Vania Albino (dona Vaninha), são membros que engrandecem a trajetória deste clube, atuantes nas diversas ações sociais desenvolvidas ao longo destes 60 anos, são companheiros respeitados e admirados por toda a comunidade Joaquinense.

Laurides Madeira, no auge dos seus 87 anos ocupa o posto de Presidente de Clube pela sétima vez, sua inteligência, boa memória, entusiasmo e otimismo são características admiráveis por aqueles que o conhecem. Dona Vaninha, sempre dedicada, é uma mulher de fibra, espirituosa amiga e acolhedora.

“É uma alegria que não tenho palavras para expressar, tudo o que a gente fez e faz, as boas recordações dos companheiros falecidos e a emoção de chegar aos 60 anos é indescritível, é uma vida que você não sabe como passou tão ligeiro”,diz Laurides Madeira.

