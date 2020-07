Avanço: Função do WhatsApp traz novidade muito esperada por usuários

logo os usuários do aplicativo WhatsApp android terão a oportunidade de usar uma conta em até quatro dispositivos ao mesmo tempo, de acordo com o portal WABetaInfo. Uma nova versão de testes do WhatsApp para Android está sendo desenvolvida, e quando estiver disponível para todos, os usuários terão uma seção especial, chamada Linked devices (dispositivos vinculados, em tradução livre). As informações foram encontradas na versão beta 2.20.196.8.

Será possível adicionar um novo dispositivo, e todos os gadgets em uma conta serão exibidos lá.

Nas imagens divulgadas pelo site especializado, aparecem detalhes de como as pessoas poderão gerenciar os dispositivos vinculados à sua conta.

Como revelado, não está totalmente claro como o recurso deve funcionar, ou se será facultativo.

Anteriormente, os desenvolvedores começaram a testar um recurso no WhatsApp que permitirá pesquisar rapidamente mensagens em chats por data. Agora, de acordo com o WABetaInfo, ele está passando pelo estágio de teste alfa.

Com informações CDN