Você sabe o que é uma lavadora de alta pressão?

A lavadora de alta pressão é um aparelho extremamente prático que pode ser usado na limpeza de diversos utensílios. Equipado com uma bomba que força a água a passar por um bico bem fino, o dispositivo gera um jato concentrado e forte que retira a poeira e as profundas impurezas do objeto. E pensando na facilidade que este equipamento traz ao nosso dia a dia, separamos especialmente este artigo para explicar da melhor forma como usar a lavadora de alta pressão.

O dispositivo não costuma ser muito grande e pode ser facilmente armazenado em um cantinho da garagem ou quarto dos fundos, além de possuir versatilidade para lavar carros, piscina, desentupir canos com a pressão da água, retirar o lodo e muito mais. Vamos apresentar todas essas dicas e também adicionalmente, algumas informações úteis de como usar e cuidar do aparelho de forma que ele dure mais tempo e evite ser danificado. Então se está pensando em comprar uma lavadora de alta pressão, leia o nosso artigo até o final para descobrir como usar o aparelho com eficiência!

Como usar a lavadora de alta pressão

A lavadora de alta pressão é totalmente versátil e possui diversas funções. Separamos abaixo, as principais dicas de como usar este dispositivo para limpar superfícies e até desentupir canos. Leia e saiba mais!

Para lavar o carro

Para economizar tempo e dinheiro, usar uma lavadora de alta pressão para lavar o carro é uma ótima escolha para quem busca praticidade e gosta de fazer as coisas do seu jeito. A primeira dica para começar a lavar um automóvel com os jatos de água é escolher o local certo para fazer a limpeza. Recomendamos lavar o carro em um local com sombra, já que o sol pode provocar manchas na lataria e danificar a tintura.

Usando a lança jato regulável, alguns aparelhos conseguem até ajustar o leque do jato a ser aplicado e é somente após jogar água o suficiente em todas as partes do veículo, também em pneus, rodas, para-choques e espelhos retrovisores, que o carro deve ser ensaboado com os produtos específicos para automóveis. Assim que retiradas todas as impurezas, a água precisa ser jogada mais uma vez para limpar a lataria por completo.

Para limpar a piscina

As piscinas, embora sejam revestidas com azulejos, podem ser riscadas com bastante frequência se não forem limpas com cuidado, então usar uma lavadora de alta pressão para retirar as impurezas acumuladas é uma ótima opção. Antes de escoar a água e esvaziar a piscina, contudo, é importante que as folhas e sujeiras maiores sejam retiradas com uma rede para não entupir o filtro presente no fundo.

Assim que toda a água é retirada, é hora de aplicar produtos de limpeza e esfregar as paredes com uma escova ou esponja macia para livrar os azulejos de manchas. O usuário deve finalizar com um jato pressurizado para realizar a higienização da piscina com eficiência e ajudar a manter o pH da água sempre equilibrado, entre 7.0 e 7.4.

Para desentupir canos

Comumente acompanhadas de uma mangueira desentupidora, as lavadoras de alta pressão, além de servirem para limpar diferentes objetos, também se mostram bastante eficazes para retirar os resíduos acumulados em canos.

Essa mangueira normalmente possui entre 5 a 7 metros de comprimento, de forma que ela pode ser inserida no ralo onde foi percebido um mau escoamento e acionado o fluxo de água logo em seguida para fazer com que o acúmulo seja retirado. É a forma mais eficaz e sem uso de produtos químicos que quase sempre deixam um rastro de sujeira.

Para tirar o lodo

O lodo é encontrado com bastante frequência nas paredes e muros, onde a superfície fica em contato com a chuva com mais facilidade, mas com a lavadora de alta pressão pode-se dizer que esse problema comumente presente nas casas acabaram.

Com o jato de água pressurizado e forte, esse rastro pode ser retirado com muita facilidade e muitas vezes nem há a necessidade de usar outros produtos químicos ou de ficar esfregando a parede com uma escova para limpá-la. Então siga as nossas dicas para tirar o lodo de forma mais higiênica e prática.

Para limpar pedras

Todo mundo já está cansado de pegar um balde, vassouras e usar a força para tirar todas as manchas que acabam ficando nos pisos e paredes de pedras, mas com a lavadora de alta pressão, todo esse processo pode ser feito com muito menos esforço e praticidade.

Com apenas o uso da água e produtos específicos para a limpeza das pedras, o seguinte passo é decidir um dia que não esteja chovendo e nem que tenha muito sol quente para trabalhar. Com as pedras secas, o produto pode ser aplicado juntamente com o jato de água para realizar a limpeza com eficiência, mas não se esqueça de usar luvas também.

Para limpar telhas

As telhas possuem um acesso mais restrito e, por isso, costumam ser mais difíceis de realizar uma limpeza adequada. E pensada inteiramente para oferecer praticidade, a lavadora de alta pressão tem um grande papel na limpeza dessas superfícies.

Com cuidado, uma escada deve ser apoiada contra o telhado para que o usuário possa subir com segurança e alcançar a parte superior das telhas e acionar o jato de água para higienizar e livrar a sua parte de cima de toda a sujeira e poeira acumulada. É recomendável que uma segunda pessoa esteja acompanhando o processo para ajudar a segurar o equipamento ou as escadas com mais firmeza.

Para limpar rejuntes

Não há quem não se incomode com a aparência escurecida dos rejuntes entre os azulejos, principalmente no banheiro. E com uma simples solução caseira que contém vinagre, bicarbonato de sódio e um pouco de amônia misturada em água, aplicada com a lavadora de alta pressão, qualquer pessoa pode retirar a sujeira acumulada nos rejuntes e dar uma aparência completamente nova e limpa ao seu banheiro.

Para limpar azulejos

Limpar uma parede de azulejos inteira leva muito tempo e demanda um esforço grande para esfregar toda a superfície, além de correr o risco de acabar danificando e manchando as partes lisas. Esse problema, contudo, é eliminado quando se usa uma lavadora de alta pressão para auxiliar a sua rotina de limpeza.

Com o uso de uma solução barata de detergente ou até simplesmente com a água, eles podem ser higienizados com eficiência e sem deixar riscos, já que estes produtos possuem um leque de alcance e pressão do jato reguláveis conforme a sua necessidade.

Sobre a lavadora de alta pressão e dicas de uso

Agora que você já leu sobre as suas utilidades e como usar a lavadora de alta pressão para limpar diferentes superfícies presentes nas casas, veja ainda algumas informações adicionais sobre esses produtos e dicas de uso, bem como cuidados a se tomar para realizar a limpeza com praticidade.

Quando trocar o óleo da lavadora de alta pressão?

Para que o bom funcionamento de uma lavadora de alta pressão não seja comprometida com a limpeza constante, é importante que seja feita a troca de óleo com uma frequência de a cada 100 horas de uso. E como este assunto não é muito discutido entre as pessoas, separamos com detalhes o passo a passo a seguir para trocar o óleo de uma lavadora de alta pressão.

Primeiramente, é necessário retirar o bujão do esgotamento de óleo e colocar um recipiente para aparar totalmente o resíduo do óleo usado, para logo em seguida recolocar 500 ml de óleo indicado para o modelo com a ajuda de uma almotolia. Por fim, basta fechar o bujão do nível do óleo e do tubo do respiro do carter;

Como mover a lavadora de alta pressão durante o uso sem danificar? Que a lavadora de alta pressão usa bastante água durante o seu funcionamento, não é segredo para ninguém, mas existe uma dica essencial para usar o aparelho com eficiência e sem que desperdice a água durante as limpezas de qualquer superfície.

Para evitar retrabalho e que uma superfície acabe ficando com um rastro de sujeira, é importante que o movimento feito pelo jato de água seja somente de cima para baixo, pois assim a limpeza fica regular e é mais fácil de localizar as partes faltantes e que ainda não foram higienizadas.

Como cuidar da lavadora de alta pressão depois de usar?

Depois de usar uma lavadora de alta pressão, é muito comum acabar acumulando ar em excesso nas suas mangueiras. Para que o jato de água não fique menos pressurizado e fraco, é importante que após o uso sempre deixe a máquina funcionando sem a água por um minuto, para que assim o ar saia pela pistola.

Outras dicas como não tirar o aparelho da tomada sem que ele esteja desligado, evitar forçar o motor quando este estiver superaquecido, e somente voltar a usar o dispositivo quando ele esfriar são macetes essenciais para que a sua alta durabilidade seja garantida.

Tome cuidado para onde mirar o jato de água da lavadora de alta pressão As lavadoras de alta pressão, assim como o próprio nome sugere, é uma máquina que libera água de altíssima força e, se direcionada a pessoas ou animais, podem causar cortes e lesões, então o seu uso nunca deve ser feito para limpar calçados ou a roupa que esteja vestindo.

O seu jato também, nunca deve ser direcionado à própria máquina, pois isso pode causar curto circuitos e além de danificar o aparelho, também pode causar acidentes e acontecer de soltar faíscas.

Deixe a mangueira “sangrar” antes de usar a lavadora de alta pressão Mesmo com o uso frequente, com o armazenamento pode acumular sujeira e ar no interior da mangueira de uma lavadora de alta pressão. E para evitar que essas partículas acabem saindo com força pela pressão do acionamento ou até que o ar fique preso entre a mangueira, é recomendado que ela seja conectada somente à torneira para que a água possa correr e eliminar estes resíduos por alguns segundos.

Este processo é o que chamamos de “sangrar a mangueira” e, somente após concluir que a água está saindo sem problemas pelo curso, a mangueira deve ser encaixada no aparelho e a máquina acionada com segurança.

Saiba como usar a lavadora de alta pressão e deixe tudo limpo!

Chegamos ao final do artigo e com a leitura da matéria, vimos as principais dicas de como usar a lavadora de alta pressão da melhor forma em diferentes superfícies, como a maneira correta de lavar carros, pedras, piscinas, azulejos, rejuntes e muito mais.

Apresentamos também algumas informações úteis para garantir o ótimo funcionamento da máquina, como a maneira e a frequência para trocar o óleo, retirar o excesso de ar das mangueiras após o uso, cuidados com a mira do jato e deixar que a água corra pela mangueira para eliminar resíduos acumulados antes de acionar o aparelho.

Concluindo, a lavadora de alta pressão possui diversas funcionalidades e é ótima para trazer praticidade a limpeza de diferentes objetos, então não perca mais tempo e siga as nossas dicas para deixar tudo limpo em menos tempo! Caso ainda não tenha a sua lavadora e esteja pensando em adquirir uma para facilitar a sua limpeza da área externa, não deixe de conhecer quais são as 10 melhores lavadoras de alta pressão de 2022!

Saiba mais sobre Portal Vida Livre, uma mídia online que analisa uma variedade de produtos da atualidade para apresentar aos usuários a melhor experiência de seleção de mercadorias.