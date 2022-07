Com a legalização mais próxima do que nunca, a demanda por empresas estrangeiras cresce no Brasil

Sites de apostas esportivas estão mais atuantes no mercado brasileiro em busca de reconhecimento do grande público.

Quem é fã de futebol já deve ter notado uma tendência nos últimos anos da modalidade no Brasil, ao menos nos uniformes, ou seja, a substituição de empresas do setor financeiro por sites de apostas.

Esse interesse se tornou ainda maior não só pelo perfil dos brasileiros em serem fãs de esportes, mas também por conta da proximidade que o Projeto de Lei que regulamenta os cassinos no Brasil passe a vigorar.

Atualmente, quem explora os jogos de cassinos e sites de apostas deve prestar o seus serviços através de plataformas online pela internet, o que não impede um conteúdo totalmente localizado e adaptado para a demanda nacional.

Existem uma série de empresas estrangeiras que estão instaladas e regulamentadas em outros países, mas que operam com sites totalmente otimizados para o Brasil, incluindo nomes que remetem a esta demanda, como o galera.bet, pixbet, brazino777, amuletobet, casa de apostas, dentre outras.

Os sites de apostas e empresas de cassino costumam fazer parte de um mesmo conglomerado, ou seja, mais que difundir a marca diante dos apostadores, criar uma base de jogadores e lucrar mais, elas fazem uma análise de mercado.

Ou seja, ao se valer de um site de apostas esportivas bem localizado em com uma grande captação devido às campanhas publicitárias, as empresas atraem os brasileiros para os seus sites, que além das odds em jogos de futebol, contam com uma série de jogos de cassino.

Conforme os brasileiros vão jogando nas plataformas online, uma série de dados de comportamentos são obtidos, permitindo traçar um perfil médio do apostador brasileiro, apontando quanto ele costuma investir, quais modalidades são mais interessantes, dentre outros aspectos.

Atualmente, o texto do Projeto de Lei que regulamenta a presença dos cassinos físicos no Brasil já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e segue para devida análise, debate e votação no Senado.

Como estamos em um ano eleitoral e o tema é visto como algo polêmico, principalmente devido a necessidade de muitos políticos do lobby da frente parlamentar nomeada de Bancada Evangélica para se elegerem, é provável que a votação fique apenas para 2023.

No entanto, o prognóstico para a aprovação do Projeto de Lei é positivo, e cedo ou tarde a modalidade deve ser devidamente regulamentada, gerando uma série de postos de trabalho, atrativos turísticos e recolhimento para os cofres públicos.

Por isso, não estranhe se você começar a ver em todos os lugares e uma série de patrocínios, campanhas de marketing e outras publicidades e estratégias de sites de apostas para impactar o público brasileiro.

Esse interesse em captar um público cada vez maior está diretamente relacionado a proximidade da aprovação do texto que regulamenta os cassinos físicos no Brasil, atuando como um estudo de perfil para que as instalações ocorram da maneira correta em território nacional, para transformar as estâncias turísticas em lugares repletos de entretenimento.