Netflix lança plano mais barato com anúncios; veja novidades

A Netflix liberou, nesta quinta-feira (03), o novo plano que cobra mais barato dos assinantes por conta de inserções de propagandas. O anúncio ocorreu no início deste ano e no Brasil ele custa R$ 18,90.

Elaborado com o intuito de atrair mais assinantes, a empresa disse, em comunicado, que ficou impressionada com o interesse de tantos consumidores pelo plano. “Estamos confiantes”, afirmou a Netflix.



O principal diferencial do plano, denominado “básico com anúncios”, é a inserção de propagandas, que serão exibidas em uma média de quatro ou cinco por hora. A duração delas, segundo a empresa, será de 15 a 30 segundos.

Além disso, o consumidor deste tipo de plano terá disponível a qualidade de séries e filmes de até 720p, com um acervo um pouco menor. Por fim, não será disponibilizado que os assinantes baixem os filmes para assistir sem internet (Offline).