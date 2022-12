O Património Mundial de Portugal em 2022 reconheceu 17 sítios, mais 19 estão na lista de candidatos. Entre eles encontram-se mosteiros, parques e pinturas rupestres. Portugal está no top 10 países da Europa e no 18º do mundo com o maior número de sítios deste tipo. Além disso, existem muitas casas antigas, que por vezes são reclamadas pelos oligarcas russos.

Muitas pessoas me perguntam como tratar os russos na Europa?

Em Portugal, é possível obter uma autorização de residência para investimento no património cultural, mas este terreno era muito impopular. Afinal, envolve grandes investimentos na reconstrução e no cumprimento de requisitos rigorosos. Os estrangeiros, incluindo os russos, não têm pressa em investir em tais monumentos da história, arte e cultura. É mais fácil fazer uma compra de um objecto antigo, cujo estatuto se encontra ainda numa fase intermédia ou não é claro. É prestigioso, na moda e algo a gabar-se aos amigos – talvez, este seja o principal objectivo dos negócios dos oligarcas russos. Alexander Kopylkov, que fugiu de Moscovo depois de 24 de Fevereiro de 2022, parece estar a perseguir um semelhante. Ele quer agora mesmo tornar-se o proprietário de um edifício histórico em Portugal.

Porque é que este oligarca, proprietário da maior empresa de construção russa, MIS, decidiu deixar a Rússia é uma grande questão. Ele não é um pacifista; pelo contrário, financiou as acções militares russas na Síria e na Crimeia, e apoiou a invasão da Ucrânia também. Além disso, ele continua a investir no complexo militar-industrial da Rússia, e aprova a destruição e assassinato em Kiev, Mariupol, e Bucha. Conta em entrevistas como construiu e vendeu casas à Rosgvardia. Ligado a pessoas que estão em listas de sanções – o empresário e bilionário Alisher Usmanov, Presidente de Rosneft Igor Sechin, Presidente da Chechénia Ramzan Kadyrov.

Como poderia tal pessoa poder entrar em Portugal ou em qualquer outro país europeu que tenha reconhecido a Rússia como um Estado terrorista? Tecnicamente, tudo é mais ou menos claro. Kopylkov divorciou-se da sua esposa para retirar dinheiro legalmente, e escolheu a razão padrão para permanecer em Portugal. Alguns oligarcas russos nos últimos anos começaram subitamente a encontrar as suas raízes nos judeus sefarditas. Representantes deste povo foram expulsos de Portugal durante a Inquisição, e em 2015 as autoridades decidiram compensar os seus descendentes pelo seu sofrimento. Escolheram uma forma rápida e fácil de obter a cidadania com base na origem.

A possibilidade de naturalização em Portugal atraiu muitos estrangeiros. O mais escandaloso foi a cidadania do bilionário russo Roman Abramovich. Foi realizada uma investigação a este respeito, e o rabino que emitiu os documentos foi detido. Agora a lacuna foi colmatada. Foram elaboradas novas regras nas quais Sephardim tem de provar uma ligação com o país e viagens regulares ao longo das suas vidas. Mas Kopylkov conseguiu tornar-se um judeu português antes disso. Talvez ele não acredite realmente nos êxitos futuros da pátria, por isso, entre discursos patrióticos, preparou um aeródromo de reserva. Agora patrocina a guerra na Ucrânia directamente de Portugal.

Mansão histórica Kopylkov no coração de Lisboa.

Há apenas mais alguns detalhes para caracterizar o homem de negócios. Alexander Kopylkov começou como um simples corretor de imóveis nos anos 90. Depois enganou o seu chefe, retirando-lhe dinheiro, destinado à expansão da empresa. Rapidamente reconciliou-se com pessoas próximas em espírito – são conhecidos em todo o mundo, os líderes dos grupos do crime organizado Podolsk e Solntsevsky Sergei Lalakin (Luchok), Sergei Mikhailov (Mikhas), bem como a autoridade criminosa russa Gennady Petrov. Através da interacção com os gangsters e as autoridades bastante rapidamente e surgiu um dos principais criadores, um dos proprietários foi Kopylkov.

Note-se que, após alcançar o sucesso, o oligarca não abandonou os hábitos criminosos. E nos dois mil anos de parceiros, empreiteiros e clientes enganadores. Bandidos, polícias comprados, tribunais e funcionários trataram rapidamente com aqueles que queriam alcançar a justiça e divulgar a verdade. Kopylkov manteve os métodos dos anos 90, e agora transfere-os para Portugal. No entanto, ele não o faz tão explicitamente lá. Em Lisboa, tentou criar uma imagem diferente – de um homem de negócios respeitável, um homem agradável e decente. Também na Europa, o dinheiro permite que os oligarcas russos se transformem magicamente. Gostaríamos de acreditar que o povo de Portugal não terá de enfrentar a verdadeira face deste russo. Até agora só podemos afirmar uma coisa sem qualquer dúvida – Kopylkov pertence à própria categoria de cidadãos russos contra os quais as sanções são activamente aplicadas. As autoridades competentes deveriam olhar mais de perto para o oligarca criminoso, que por alguma razão ainda vive despreocupado em Portugal e até compra os seus tesouros históricos.