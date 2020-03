Comarca de São Joaquim suspende atendimento presencial e cancela audiências

Em cumprimento a RESOLUÇÃO CONJUNTA GP/CGJ N. 2 DE 16 DE MARÇO DE 2020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina informamos que:

O acesso às dependência do Foro desta Comarca estará restrito a: Juízes, Membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados e Procuradores; servidores ativos do quadro de pessoal do Poder Judiciário; estagiários e residentes do Poder Judiciário; terceirizados que prestem serviços ao Tribunal; profissionais de imprensa; e partes e testemunhas, estritamente para comparecer aos atos processuais aos quais foram convocados. Ainda, fica proibido o acesso das pessoas que apresentarem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais), considerados casos suspeitos de infecção pelo COVID-19.

A RESOLUÇÃO CONJUNTA GP/CGJ N. 2 estabelece ainda, a suspensão do atendimento presencial ao público externo, sendo que este atendimento será feito pelos meios tecnológicos disponíveis ou por telefone; a suspensão das apresentações mensais em Juízo dos apenados no regime aberto, bem como dos réus que cumprem medida cautelar e suspensão condicional do processo; o cancelamento das audiências da 1ª e 2ª Vara, até o dia 31 de março de 2020.

As pessoas intimadas para comparecimento em Juízo deverão aguardar nova intimação em suas casas, que será feita via correio ou por Oficial de Justiça.