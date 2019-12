Deputados aprovam federalização dos quilômetros finais da rota turística Caminhos da Neve

Aprovado pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (18), o Projeto de Lei nº 469/2019, que prevê a federalização dos 19 quilômetros finais da rota Caminhos da Neve, que liga a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha. No total, a rodovia tem 161 quilômetros. O pedido para federalização partiu do deputado estadual Marcius Machado (PL) e foi atendido pelo governo catarinense.

O percurso começa em Bom Jesus (RS) e termina em São Joaquim (SC). A rota reduzirá em 120 quilômetros a distância entre as unidades, além da rota turística, a rodovia é utilizada principalmente para escoar a produção de maçã dos dois estados.

A expectativa, após a sanção do governador, é pavimentação dos 11 quilômetros já doados para a União pelo município. Agora o Projeto de Lei será encaminhado ao governador, Carlos Moisés depois, vai ao Ministério dos Transportes; e por fim, será encaminhado para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que incluirá no Sistema Nacional de Viação.

O deputado Marcius explicou que após todo esse processo, o DNIT já estará amparado legalmente para entrar em ação, e começar o trabalho de conclusão da pavimentação da rodovia. “Essa é uma luta antiga da Serra Catarinense, sou grato por ter contribuído para federalização desses quilômetros finais que tanto vão fomentar nosso turismo e escoamento agrícola”, argumentou.

A federalização cria um corredor turístico entre os municípios de Bom Retiro, Urubici e São Joaquim, em Santa Catarina, e Bom Jesus, São José dos Ausentes, Jaquirana, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Canela e Gramado, no Rio Grande do Sul.

Mirella Guedes

Fotos: Luca Gebara

Ascom Deputado Estadual Marcius Machado

(49) 99977-9995 / (48) 3221-3075