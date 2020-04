Autismo: Mãe surpreende em declaração à filha na Serra Catarinense

Hoje é o dia mundial da conscientização do AUTISMO E eu vivo o autismo todos os dias com a minha filha,um anjo lindo que Deus me presenteou e me deu a missão de cuidar!

Do diagnóstico até aqui foi uma longa jornada,superamos muitos obstáculos juntas,e ainda há muitos por vir!

Sobre ser mãe de AUTISTA? SÓ SABE QUEM É! Não é um FARDO,e sim uma DÁDIVA!

Eu tive que refazer todos os planos que havia feito pra você,mas a única coisa que mudou de fato ,foi que sei que não vou te criar pro mundo e sim pra MIM!

Fácil? Não é! Saber lidar com crises comportamentais,e birra e saber diferenciar um do outro,fui aprendendo com o tempo!



Descobrir aos poucos o que você gosta e o que você não gosta.

Minha filha desde o meu ventre Deus já tinha traçado tudo que iria acontecer,tudo nessa vida é propósito de Deus,e NUNCA em hipótese alguma eu o questionei por ter me escolhido pra ter uma anjo junto a mim! Enquanto eu viver,enquanto eu respirar farei de tudo por você. Abdico das minhas vontades,da minha vida,pra viver a sua e viver pra você,porque minha filha você veio pra minha vida pra me dar sentido,pra me dar motivo pra viver,pra me ensinar que nem tudo é como pensamos e planejamos.

Eu te amo muito por ser minha filha ,e amo mais ainda por ser ESPECIAL

Flávia Porto Dutra