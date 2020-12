Lucas Rocha conquista o 1° lugar do Concurso Virtual de Fotografias das Belezas Naturais da Serra Catarinense

Vencedores do Concurso de Fotografias recebem premiação

O fotógrafo Lucas Rocha, de São Joaquim, conquistou o primeiro lugar do Concurso Virtual de Fotografias das Belezas Naturais da Serra Catarinense. Com uma bela imagem intitulada Terra da Neve, o joaquinense levou a principal premiação do concurso organizado pelo Grupo Juntos+Fortes. Ele liderou nas cinco etapas, o número de curtidas no Instagram da Campanha.

O segundo lugar do concurso ficou para o fotógrafo João Roberto Castro, com a imagem de um por de sol intitulada, Bela Serra Catarinense. E o terceiro colocado, o fotógrafo Fernando von Reitz Conradi Amaral, com a imagem Nascer do Sol.

A comissão julgadora do concurso, composta por três pessoas representando a Uniplac, OAB/Lages e Banco da Família, constatou inconsistências de impulsionamentos e compras digitais nas curtidas de um dos candidatos para final e desclassificou o concorrente. Uma reunião extraordinária foi realizada e acabou alterando o resultado do concurso, sem qualquer dano aos demais participantes.

Todo processo de votação ocorreu no Instagram da Campanha Juntos+Fortes (@juntosmais.fortes). O terceiro lugar recebe voucher para um almoço no Cansian Zamban para três pessoas e uma cesta de produtos coloniais da empresa WTur Turismo. Também patrocinaram a cesta de produtos coloniais, o Empório Sabores Catarinenses e o Restaurante Queijo e Cia, de Capão Alto.

O segundo lugar garantiu um final de semana no Hotel Fazenda Gralha Azul, em Ponte Alta. O empresário Eliseu Farias fez questão de comparecer para entregar a premiação para o vencedor que foi representado pela arquiteta Elisiane Grudtner. E o primeiro colocado, recebeu um voucher para um final de semana no Hotel Fazenda Boqueirão.

A entrega das premiações aconteceu na sede da Amures, integrante do grupo de instituições do Juntos+Fortes.

O secretário executivo da Amures Walter Manfroi, falou em nome das entidades e agradeceu a participação de todos no concurso. Ele fez um agradecimento especial aos empresários que cederam os prêmios que resultou no sucesso do concurso. Integram as ações do Juntos+Fortes as instituições: Acil, Amures, Arteris Planalto Sul, Banco da Família, CDL, Cisama, Cis-Amures, Conserra, Credicomin, Fórum das Entidades, Gered/Lages, Lages Garden Shopping, OAB-Lages, Sebrae, Senai, Sesc, Sesi e Uniplac.

As fotos participantes do Concurso serão novamente disponibilizadas no Instagram @juntosmais.fortes. Em 2021 as fotos também estarão disponíveis no Portal do Turismo da Serra Catarinense e nas redes sociais da Agência de Desenvolvimento do Turismo em Santa Catarina – Santur.