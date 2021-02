Saiba quem receberá vacina contra a Covid-19 em São Joaquim na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta sexta-feira (26), novas doses de vacinas contra a Covid-19. Foram disponibilizadas 410 doses ao município para iniciar a imunização de novos grupos prioritários.

Conforme deliberação, estas doses serão divididas entre três grupos. 200 doses para idosos de 85 a 89 anos de idade, equivalente a 100% de pessoas deste grupo prioritário. Para dar continuidade a imunização dos profissionais da saúde foram disponibilizadas mais 53 doses.

Outro grupo que começa a receber a vacina são os idosos de 80 a 84 anos, são 157 doses apenas para iniciar a vacinação neste grupo. Lembrando que não há doses suficientes para todos, então as pessoas que chegarem primeiro serão vacinadas antes, o restante ficará para a próxima remessa.

A vacinação acontecerá na segunda- feira (01) na unidade de Saúde Araucária, na Rua Paulo Bathke no Centro. As aplicações acontecem via Drive Thru em frente ao postinho, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30h. Idosos que não possuem carro poderão ir a pé e também serão imunizados.

Para garantir a vacina é necessário apresentar, cartão do SUS, Identidade, CPF e carteira de vacinação se tiver. Faça a sua parte, leve os idosos dos grupos específicos para serem vacinados e ajude no combate a Covid-19.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim