Instalada a Sala do Empreendedor em Bom Jardim da Serra

serviço da Sala do Empreendedor no município será aplicado junto ao Centro de Informações Turísticas

Na tarde desta última terça-feira (10), o município de Bom Jardim oficializou a instalação da Sala do Empreendedor junto ao Centro de Informações Turísticas. Trata-se de um importante módulo que conta com total apoio do Sebrae e que faz parte do programa Cidade Empreendedora. A Sala é um espaço dedicado ao atendimento das micro e pequenas empresas e vai atuar como facilitadora em processos de abertura, regularização e alteração de empresas, além do apoio ao micro empreendedor individual e o incentivo à formalização de pequenos negócios que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

A secretária de Turismo e Cultura Sandra Padilha destacou a iniciativa do município em dispor de um espaço reservado aos pequenos negócios. Já o prefeito Pedro Luiz Ostetto ressaltou a importância da Sala e a parceria desenvolvida junto ao Sebrae, no Cidade Empreendedora. O evento ocorreu de forma presencial e simbólica, devido aos protocolos exigidos para a proteção contra a covid-19. A prefeitura pretende inaugurar oficialmente a Sala do Empreendedor após a revitalização e reestruturação do espaço.

O evento foi acompanhado pela consultora especialista do Sebrae/SC no programa Cidade Empreendedora, Dayhane Floor, pela empresária e presidente da Associação Bomjardinense de Turismo Rute Martendal Machado, pelo agente de Desenvolvimento Benito Sbruzzi, além é claro, pela secretária de Turismo e Cultura Sandra Padilha e pelo Prefeito Pedro Luiz Ostetto.

Fotos: Ricardo Luiz Klein

Por Assessoria de Imprensa / Sebrae Serra