Evolução marca uma nova fase do Açougue Frigozan em São Joaquim

A noite do último domingo (19) marcou a reinauguração do novo espaço do açougue Frigozan. Com um amplo espaço, tudo renovado e no padrão da mais alta qualidade, mais opções e variedades de carne, afora a matéria-prima e o vasto leque de produtos temáticos, como utensílios e temperos, presentes no novo açougue Frigozan.

A ideia da mudança surgiu com as necessidades de readequação das normas sanitárias, e para proporcionar um atendimento mais rápido àqueles que buscam praticidade, com mais opções de self service. E todos os detalhes depois disso vieram para tornar o ambiente mais agradável, a altura que sempre buscam oferecer aos seus clientes.

Ao completar 53 anos de atividades na cidade, o novo espaço é um show-room onde pode ser encontrada toda a linha de produtos Frigozan. Além da carne agora foram incluídos mais de 150 produtos, entre eles tábuas, espetos, carvão, farofas, sal e temperos de marcas que só eram encontradas em grandes centros.

Antes vendíamos “apenas” carne, bovina, suína e ovina. A carne bovina continua sendo 100% Frigozan, com gado selecionado e totalmente dentro das normas sanitárias. A carne suína é adquirida de um frigorífico de Braço do Norte. E a carne ovina, que também é totalmente abatida pelo Frigozan, agora em parceria com o Núcleo de Ovinocultores da ACISJO, está sendo disponibilizada em maiores quantidades e com excelente qualidade. Salienta a Jordana.

Todas as pessoas que já estiveram lá comentaram que o local ficou lindo, e que continua aconchegante. Trouxemos alguns elementos que retratam a nossa região, como o desenho na parede, feito especialmente para o Frigozan, do Vinicius Mariot, também joaquinense.

Atende o mais rigoroso controle de qualidade e normas vigentes. Oferece cortes bovinos, suínos e industrializados. Contando também com uma equipe de profissionais altamente qualificados para atender os clientes.

O açougue está se transformando para oferecer um ambiente mais agradável ao cliente, que é cada vez mais exigente, com diversidade de produtos e atendimento personalizado.

O açougue que há 53 anos já é um referencial para a cidade de São Joaquim e a Serra Catarinense. Foi realizado todos os esforços possíveis para torná-lo melhor e valorizar o seus clientes.

Horário de funcionamento continua de segunda a sexta, das 07h30 às 12h00 e das 13h30 às 19h00 e sábado das 07h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.