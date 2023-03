Joaquinense Zando participa do programa Canta Mais da NDTV

O Joaquinense Zando, exímio e talentoso cantor Joaquinense, participou do programa Canta Mais da NDTV, onde foi ao ar no sábado dia 18.

Zando mora em Florianópolis, mas tem laços e um grande amor por sua terra natal, São Joaquim. O programa teve como jurados nomes Ammora Alves, Gazu e Junior Rios.

Zando cantou a icônica musica Like a Stone, da Banda Audioslave, que foi lançada no ano de 2002.

Mesmo com todo talento e boa apresentação, Zando não foi classificado para próxima fase do programa, mas leva na bagagem um aprendizado e em breve poderá brilhar nos palcos do Brasil.