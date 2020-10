PMSC abre as inscrições para ingresso nos Colégios Policiais Militares

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) comunica que estão abertas as inscrições do processo seletivo para ingresso de alunos nos Colégios Policiais Militares Feliciano Nunes Pires (CFNP), nas unidades de Florianópolis, Lages, Blumenau, Joinville e Laguna, para o ano letivo de 2021.

O processo seletivo se destina ao preenchimento de 300 vagas para o 6° ano, sendo 60 vagas para cada município. As vagas serão destinadas com o percentual de 50% para dependentes de Militares Estaduais do Estado de Santa Catarina e 50% para o público em geral, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 731 de 21 de dezembro de 2018, distribuídas conforme segue:

– 6º ano do Ensino Fundamental: 60 vagas para o CFNP Florianópolis, 60 vagas para o CFNP Lages, 60 vagas para o CFNP Blumenau, 60 vagas para o CFNP Joinville e 60 vagas para o CFNP Laguna.

As inscrições se encerram no dia 8 de novembro de 2020.

Para acessar o edital, CLIQUE AQUI!

Informações PMSC