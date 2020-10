Daniela Reinehr convoca secretariado em primeiro ato como governadora interina

Em seu primeiro ato como governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinehr fará uma reunião com o colegiado nesta terça-feira, 27, a partir das 9h30min. O encontro será realizado no Teatro Pedro Ivo.

Durante a reunião, a governadora interina irá apresentar as diretrizes de sua gestão e prioridades de ação.

Na sequência, Daniela Reinehr atenderá a imprensa em entrevista coletiva.

Assunção do cargo nesta terça-feira

Daniela Reinehr assume o governo do estado de Santa Catarina nesta terça-feira, 27, em ato interno por determinação do Tribunal de Justiça em razão do afastamento do titular. Não haverá solenidade de posse.

