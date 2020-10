Udesc iniciará aulas do próximo semestre letivo da graduação de forma não presencial

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) informa à comunidade acadêmica que os cursos presenciais de graduação iniciarão as aulas do segundo semestre letivo de 2020 de forma não presencial, tendo em vista a pandemia de Covid-19.

As aulas de graduação estão sendo realizadas no modo remoto desde junho. O primeiro semestre letivo deste ano terminou em 16 de outubro e o próximo começará no dia 3 de novembro.

Conforme a nova versão do Calendário Acadêmico 2020, haverá recesso na graduação a partir de 21 de dezembro, retomada das aulas em 3 de fevereiro e encerramento em 5 de abril.

A universidade seguirá avaliando as condições sanitárias e legais para analisar a manutenção ou não das aulas remotas nos próximos meses.





Assessoria de Comunicação da Udesc