Daniela Reinehr se reúne com a cúpula da Segurança Pública e reforça continuidade dos trabalhos

A governadora interina Daniela Reinehr se reuniu com a cúpula da Segurança Pública de Santa Catarina na noite desta quinta-feira, 29, e reforçou a importância da continuidade de todos os serviços no Estado. Durante a reunião, a atual chefe do Executivo estadual passou tranquilidade aos titulares das corporações para que continuem a exercer suas funções. Ela informou que não pretende realizar trocas no setor.

“Santa Catarina tem os menores índices de criminalidade do país e pretendemos continuar com essa linha. Fizemos uma ótima reunião de alinhamento com os líderes das corporações e mostramos o nosso suporte ao trabalho a ser realizado daqui para frente”, afirmou Daniela Reinehr.

Estiveram presentes no encontro os membros do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, o secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e o novo chefe da Casa Civil, general Ricardo Miranda Aversa.

Informações: Leonardo Gorges

