Dois pescadores morrem após barco naufragar, em SC

Após um barco naufragar em Balneário Piçarras nesta terça-feira, 3, dois pescadores morreram. Além deles, uma terceira vítima estava na embarcação, mas conseguiu nadar até a praia. O acidente ocorreu próximo à Ilha Feia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos das vítimas foram localizados ainda na manhã desta terça-feira. A vítima que sobreviveu conseguiu sair do barco enquanto ele estava à deriva. Após ser resgatada, a vítima foi conduzida ao hospital.

As causas do acidente ainda não foram informadas pela equipe de socorro. Segundo informações do relatório, atuaram na ocorrência uma embarcação, um jet-ski, uma unidade da marinha do Corpo de Bombeiros, além do Helicóptero Arcanjo 03, com suporte aéreo.