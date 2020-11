Sine anuncia mais de 4,6 mil vagas abertas em Santa Catarina

O mês de novembro iniciou com boas notícias para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho catarinense. O Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), oferece 4.690 vagas no Estado, entre elas, 70 para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Entre os municípios com o maior número de vagas se destacam São Miguel do Oeste (805 – 2 PCD), Joinville (403 – 12 PCD), Blumenau (359 – 5 PCD), Tubarão (269 – 5 PCD), Chapecó (228 – 6 PCD) e Concórdia (214 – 1 PCD). Os salários variam e contam com espaços para pessoas com ou sem experiência, para níveis superiores, médio e fundamental de escolaridade.

Como acessar as vagas

Para acompanhar as vagas disponíveis em Santa Catarina ou se candidatar, o trabalhador não precisa sair de casa. Todas as oportunidades disponíveis conforme seu currículo podem ser acompanhadas via site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Já para ofertar vagas, os empresários devem entrar em contato com a unidade do Sine/SC mais próxima da sua região. O horário de atendimento do órgão, na maioria das cidades catarinenses, é das 13h às 18h.

Acompanhe o número de vaga por cidade

Alberto Luz 04

Araranguá 44 PCD 01

Ascurra 07

Balneário Camboriú 214

Biguaçu 03

Blumenau 359 – PCD 05

Brusque 45

Caçador 26 – PCD 01

Camboriú 33

Campos Novos 128

Canoinhas 49

Capinzal 17

Chapecó 228 – PCD 06

Cocal do Sul 04

Capivari de Baixo 01

Concórdia 214 – PCD 01

Criciúma 102 – PCD 05

Curitibanos 25

Florianópolis 37 PCD 20

Forquilhinha 31

Fraiburgo 145

Garopaba 13

Garuva 25

Gaspar 29

Ibirama 06

Içara 46

Imbituba 05

Indaial 41

Itajaí 100 – PCD 02

Itapema 17

Ituporanga 59

Jaraguá do Sul 170

Joaçaba 104 PCD 01

Joinville 403 – PCD 12

Lages 26 – PCD 01

Laguna 05

Mafra 44

Maravilha 16

Morro da Fumaça 46 – PCD 10

Navegantes 14

Nova Veneza 22

Palmitos 02

Papanduva 08

Porto União 05

Rio do Sul 45

Rio Negrinho 06

Rodeio 12

São Bento do Sul 99 – PCD 03

São Carlos 29

São Francisco do Sul – 02

São José 07 – PCD 03

São Lourenço D’oeste 90

São Miguel do Oeste 805 – PCD 02

Seara 31 PCD 01

Taió 42

Tijucas 132 – PCD 02

Timbó 34

Tubarão 269 – PCD 05

Turvo 04

Urussanga 28

Videira 06 – PCD 01

Xanxerê 57

Mariane LidorioAssessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE