Fapesc e Finep investem R$ 7,5 milhões no desenvolvimento de novas tecnologias em empresas catarinenses

O ecossistema de tecnologia e inovação catarinense ganhou recentemente mais um investimento. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) destinou, junto com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Governo Federal, mais R$ 7,5 milhões para contemplar 28 empresas em todo o Estado. Os recursos serão usados para desenvolvimento de novos produtos pelo programa Tecnova II.

Cada uma receberá entre R$ 150 mil e R$ 300 mil para criação de uma solução tecnológica e inovadora ao longo de 24 meses. O objetivo é estimular o setor econômico e a geração de emprego e renda no Estado.

A governadora Daniela Reinehr destaca sua preocupação em buscar alternativas para impulsionar os diferentes potenciais de Santa Catarina, especialmente com parcerias entre o Governo do Estado e o Governo Federal. “A destinação desses recursos vai contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias, a fim de modernizar os diversos setores econômicos do Estado. Com a geração de novos empregos e oportunidades para os catarinenses, vamos tornar o nosso ambiente ainda mais fértil”, declara.

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, esses recursos vão ajudar empresas a desenvolverem novos produtos, bens ou processos com aplicações inovadoras. “Com isso, nós incentivamos a inovação para que as empresas possam contribuir para o desenvolvimento de setores estratégicos para o Estado. Contamos com essas empresas para que novas oportunidades possam ser geradas em Santa Catarina”, destaca.

O gerente da Finep, Vitor Kappel, ressalta a importância da atuação da Fapesc para o fomento da inovação. “Nos últimos 10 anos venho acompanhando de perto Santa Catarina. A Fapesc é sempre muito certeira, com um trabalho admirável. É com essa parceria que chegamos tão longe”, comenta.

Reunião inicial

A Fapesc organizou um encontro virtual com representantes das 28 empresas aprovadas no edital Tecnova II. A conversa serviu para apresentar a equipe da fundação e também tirar dúvidas, especialmente sobre a prestação de contas.

O diretor de Ciência Tecnologia e Inovação da Fapesc, Amauri Bogo, aproveitou para destacar os desafios até chegar nas melhores propostas entre tantas cadastradas. “As empresas foram selecionadas em um processo bem competitivo”, explica.

Já a gerente de Inovação da Fapesc, Gabriela Mager, ressaltou a importância de realizar essa primeira reunião com todos os contemplados na chamada. “É uma grande oportunidade participar desse edital, principalmente nesse momento em que a economia não está tão propícia”, enfatiza.

Para acompanhar todos os editais abertos da Fapesc nas áreas de tecnologia e inovação, acesse www.fapesc.sc.gov.br.

Confira a lista de empresas e projetos aprovados

Neoprospecta Pesquisa e Consultoria S.A.

Plataforma de predição de riscos microbiológicos em alimentos utilizando sequenciamento de DNA e aprendizagem de máquina.

Virtos Informática Ltda

Difusão e ampliação da tecnologia de cloud inseridas no projeto “S.O.S Backup Cloud”, primeiro software livre nacional para backup empresarial na nuvem.

Chipus Microeletrônica

Sensor de Temperatura de Alta Precisão Integrado em Tecnologia FinFET

Odeme Equipamentos Médicos e Odontológicos

Aplicador Sônico de Materiais Dentários

Automatisa Sistemas Ltda

Máquina à laser para o setor educativo e empreendedor, com funções especiais de comando de voz, monitoramento e gestão a distância.

Itflex Tecnologia Ltda

Primeiro sistema avançado em SaaS, nacional, para gerenciamento centralizado de firewalls, identificação e prevenção de ameaças.

Hórus Aeronaves Ltda

Projeto Monitora

Scienco Biotech LTDA

Desenvolvimento de tecnologia inovadora para imunodiagnóstico aviário

SensorWEB Serviços de Tecnologia da Informação Ltda EPP

Sistema de Medição e Gestão do Consumo de Gás Medicinal Beira Leito

Aquarela Inovação Tecnológica do Brasil Ltda ME

Vortx – S&OP 4.0

NanoScoping- Soluções em Nanotecnologia

Nanotecnologia verde na agricultura: defensivos agrícolas naturais para o manejo sustentável no campo

Didows Code Tecnologia da Informação Ltda.

TravelSked – Plataforma para a Gestão Ágil de Viagens Corporativas

NKL Produtos Eletrônicos Ltda – ME

Eletroestimulador Auricular VNS

Webtech Tecnologia da Informação Ltda.

Sistema centralizador e integrador de informações financeiras e tributárias para BPO financeiro em empresas de pequeno porte

TNS Nanotecnologia Ltda

Ampliação e escalonamento de plataforma nanobiotecnológica para detecção rápida e visual de patógenos de interesse das cadeias produtivas da agroindústria

Digicart Indústria e Comércio de Circuitos Impressos Ltda

Módulo de corrosão vertical para placas de circuito impresso metalizadas

beAudio Informática Ltda.

Audients – Plataforma de data-driven marketing para emissoras de rádio e TV

Mettzer Sistemas Ltda

Sistema de submissão e gestão de projetos acadêmicos e científicos de acordo com a metodologia research pipeline

WIER Tecnologia plasma e ozônio

Inovadora Tecnologia para o Real Tratamento de Efluentes Líquidos da Indústria Têxtil Catarinense: o poder do ozônio, da nanocatálise e da energia solar.

Coontrol Tecnologia em Combustão Ltda

Portal de Eficiência Energética em Combustão Industrial – PEECI

OSTec Tecnologia Livre BeSafe

Camada de monitoramento de segurança multi-solução para prevenção de incidentes cibernéticos

Kemia Tratamento de efluentes Ltda Me

Tecnologia verde para destinar corretamente e agregar valor econômico a resíduos do agronegócio através do aproveitamento energético

Payface Pagamentos Ltda

Pagamento com reconhecimento facial para cartões próprios (private label) de pequenos e médios negócios

SF Geo Egenharia Ltda

Plataforma SFMapp

Consolide Assessoria Empresarial Online Ltda

Otimização de Inside Sales Através da Análise de Áudios Com Uso da Inteligência Artificial

Envolve Soluções Digitais Ltda

Sistemas para vendas de produtos consignados para micro, pequenas empresas e empreendedores individuais

CSE Equipamentos e Serviços Ltda

Monitor de Índice de Sucção em Pacientes Neonatais

Philozon – Indústria e Comércio de Geradores de Ozônio

EIRELI MEDPLUS OD: Primeiro equipamento brasileiro gerador de ozônio para aplicação odontológica direta

