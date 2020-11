Polícia Militar Ambiental realiza coletas de água para análise em Lages

A Polícia Militar Ambiental, através da sua unidade em Lages, realizou nesta terça-feira, 03, a coletas de águas em pontos diferentes do rio Caveiras e afluentes para verificar a qualidade da água que é distribuída no município de Lages.



Através da parceria firmada entre a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento (Semasa) do município de Lages, a guarnição da PMA deslocou até a localidade de Pedras Brancas para fazer a coleta da água.



Posteriormente as amostras são encaminhadas para análises, as quais nos laboratórios da própria Semasa serão analisadas para identificar contaminações pontuais.

Informações da Polícia Militar Ambiental