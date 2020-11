Fruticultura é destaque no Panorama Agrícola

Nesta segunda-feira, o Panorama Agrícola tem uma entrevista com o pesquisador João Felippeto, da comissão técnica do Senafrut (Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado), que começa na quinta-feira. Felippeto fala também do seminário de vitivinicultura e enologia, que ocorre no dia 26, dentro do Senafrut.

Na terça-feira, dia 10 de novembro, o assunto é porta-enxertos, com Mariuccia de Martin, da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim. Ela fala de experimentos com porta-enxertos e de como eles são essenciais para a cultura da macieira.

Sistemas de irrigação para a fruticultura, com Marcio Sônego, estão no Panorama Agrícola de quarta-feira, dia 11 de novembro. O pesquisador da Estação Experimental de Urussanga destaca modelos eficientes e salienta que a irrigação tem como vantagem a fertilização e o tratamento fitossanitário adequados.

No programa de rádio da Epagri da quinta-feira, conheça quais são os benefícios e a principal função de uma estação meteorológica automática. No caso, a estação que a Epagri-Ciram instalou no IFSC de Canoinhas. Renata Vieira conversa com a assistente de pesquisa Valdenize Pianaro sobre a estação meteorológica.

Santa Catarina é o Estado do país que tem a menor prevalência de brucelose animal. Esse é o assunto do Panorama Agrícola de sexta-feira. A médica-veterinária Karina Diniz Baumgarten, do programa estadual de Erradicação de Brucelose e Tuberculose, da Cidasc, fala sobre como proceder para alcançar a certificação de propriedade livre das doenças.

Ouça o Panorama Agrícola no Sound Cloud, no Spotify, em EpagriMob e em panoramaagricola.epagri.sc.gov.br

Fonte Epagri