Concurso PRF: Inscrições abrem nesta segunda-feira (25/01)

Atenção, concurseiros! O Concurso PRF abre as suas inscrições a partir das 10h desta segunda-feira (25/01), por meio do site do Cebraspe, organizadora da seleção. O concurso público da Polícia Rodoviária Federal em questão oferta um total de 1.500 vagas imediatas, com subsídio que ultrapassa a casa dos R$ 10 mil.

As inscrições vão até às 18h dia 12 de fevereiro de 2021, sempre considerando o horário de Brasília. O valor da taxa é de R$ 180,00 e deve ser paga até o dia 5 de março de 2021. As provas estão previstas para o dia 28 de março, em todas as capitais do Brasil.

De acordo com as regras descritas no edital, o candidato deverá escolher em qual das capitais deseja realizar as provas, além de eleger qual língua estrangeira: Inglês ou Espanhol. Caso o candidato deseje fazer alteração da opção antes do pagamento da taxa de inscrição, ele deverá preencher todo o cadastro novamente.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, tirada no máximo nos últimos seis meses anteriores à data de publicação do edital, com fundo branco em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros, a qual virá estampada na folha de respostas do candidato.

Concurso PRF Inscrições: Pedido de Isenção

Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelos Decretos nº 6.593/2008 e pelo nº 6.135/2007, ou pela Lei nº 13.656/2018. O pedido deverá ser feito entre os dias 25 de janeiro a 12 de fevereiro. O resultado final será divulgado no dia 4 de março. Caso não esteja apto, deverá pagar a taxa de inscrição até o dia 5 de março.

Veja abaixo a descrição das possibilidades

CadÚnico, conforme o Decreto nº 6.593/2008 e o Decreto nº 6.135/2007:

Preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;

Preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 6.135/2007. 7.4.8.2.2

Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018:

Atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação.

Concurso PRF Inscrições: Atendimento Especial

O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional e/ou adaptação da prova objetiva e da prova discursiva deverá solicitar também no período da inscrição, seguindo o seguinte procedimento:

Assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;

Enviar, via upload, a imagem de parecer com justificativa, emitido nos últimos 12 meses antes da publicação deste edital por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados.

A candidata que for amparada pela Lei nº 13.872/2019 e necessitar amamentar criança de até seis meses de idade durante a realização das fases deverá, conforme o prazo descrito no edital:

Enviar, via upload, a imagem da certidão de nascimento da criança que comprove que a criança terá até seis meses de idade no dia de realização das fases. Caso a criança ainda não tenha nascido, a imagem da certidão de nascimento poderá ser substituída por imagem do documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento.

Resumo do concurso PRF