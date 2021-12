Casos de vírus sincicial respiratório em crianças aumentam

Crianças sofrem com surto de viroses respiratórias. Neste final de ano, muitas crianças apresentaram quadros de infecções respiratórias, como indica o Boletim InfoGripe, publicado recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os sintomas são muito parecidos com os da Covid-19, o que pode deixar os pais alarmados, mas o coronavírus não é o vírus que está em grande circulação entre os pequenos nos últimos tempos. O Boletim revelou que crianças de zero a nove anos vêm apresentando crescimento significativo de casos de vírus sincicial respiratório (VSR), além do Rinovírus, Adenovírus, Bocavírus e Parainfluenza 3 e 4. As doenças provocadas por esses vírus assemelham-se a gripes e resfriados, mas, em casos mais raros, também podem evoluir para quadros mais preocupantes como uma pneumonia ou bronquiolite.

Com a pandemia, há uma preocupação ainda maior para descobrir se a dor de garganta e a indisposição, por exemplo, são sintomas da Covid-19. Por isso, especialistas indicam tomar muito cuidado nestes dias com aglomerações e o uso de máscaras. A análise do Boletim é referente ao período de 14 a 20 de novembro, o que não é uma época comum para o aumento dos vírus respiratórios. “O vírus sincicial respiratório causa o que chamamos de doenças sazonais, que aparecem em determinadas épocas do ano. O seu pico é normalmente durante o final do verão e o início do outono, em lá para março, maio e junho”, explica Francisco Ivanildo Oliveira, infectologista e gerente de qualidade do Hospital Infantil Sabará.

Por isso, segundo o médico, esta alta fora do comum está diretamente relacionada com o isolamento social exigido pela pandemia. “As crianças ficaram mais de um ano sem frequentar ambientes comuns e só mais recentemente houve uma liberação para o retorno mais amplo das escolas. A partir do momento em que as crianças se reúnem e compartilham um ambiente em comum, existe um aumento na transmissão desses vírus”, diz Ivanildo.

Além disso, as crianças menores de dois anos, que nasceram durante a crise sanitária, estão ainda mais suscetíveis às infecções. “Estes pequenos nasceram no isolamento social e não foram expostos ao mundo real, poupando-os da enorme circulação viral. Com a melhora da pandemia, as crianças começaram a se expor mais e tiveram contato com os vírus sem ter nenhuma memória imunológica prévia”, adiciona Paulo Telles pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O médico lembra que neste ano houve um azar climático ímpar, com oscilações de temperatura, tempo extremamente seco, poluído e cheio de fuligem pelas queimadas, além de uma primavera muito fria, o que também interfere no ataque geral dos vírus.

Segundo o infectologista Francisco Oliveira, na grande maioria das pessoas saudáveis, o vírus sincicial respiratório causa o “resfriado comum”, mas os sintomas podem variar de acordo com a idade. Geralmente a criança pode apresentar um quadro com dor de garganta, coriza, obstrução nasal, tosse seca, sem febre ou com febre baixa e sem grande comprometimento do estado geral. “É justamente aí que está o perigo do contágio, porque, como a pessoa tem disposição para continuar fazendo as suas atividades, ela pode passar a doença, que é muito transmissível, para crianças e pessoas imunodeprimidas”, ressalta Oliveira. Nestes casos mais leves, o infectologista aponta que em três ou quatro dias a criança já está curada.

No entanto, o simples resfriado também pode evoluir para casos mais graves. “O vírus sincicial respiratório é a principal causa da bronquiolite em crianças menores de dois anos. O acúmulo de secreção e a inflamação dos bronquíolos, as camadas mais finas dos brônquios, geram o estreitamento das vias aéreas, fazendo com que a criança tenha dificuldade respiratória”, relata Francisco Oliveira. Este quadro pode ser identificado principalmente pelo chiado que é ouvido durante a respiração da criança. Por isso, pode ser necessário que ela seja internada para que tenha acesso a suporte de oxigênio, hidratação, fisioterapia e tratamentos um pouco mais intensivos. Neste casos graves, a recuperação completa pode levar de sete a dez dias, ressalta Paulo Telles. “A evolução habitual é: piora clínica até o quarto ou quinto dia do início dos sintomas e depois mais cinco dias, aproximadamente, para resolver”, afirma.

Febre por mais de 72 horas;

Prostração (ficar caído, apático) mesmo sem febre;

Ficar ofegante, com falta de ar e com o chiado da bronquiolite;

Secreção escura e espessa persistente por mais de 7 dias;

Sinais de desconforto respiratório (ritmo de respiração mais rápido e retração no espaço entre as costelas ou na região da garganta, mostrando que a criança está fazendo força para respirar);

Excesso de sonolência;

Pontas dos dedos e lábios roxos;

Não querer comer, nem aceitar nenhum alimento.

Com informações Cangur News