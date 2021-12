Preço médio da gasolina nos postos fica estável, a R$ 6,742 o litro

Mesmo antes da aguardada redução de preço dos combustíveis pela Petrobras, devido ao recuo do petróleo no mercado internacional, levantamento feito semanalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) verificou estabilidade nas bombas dos postos de abastecimento na semana de 28 de novembro a 4 de dezembro, com registro inclusive de ligeiros recuos.

O valor petróleo do tipo Brent diminuiu cerca de US$ 10 nas últimas duas semanas e fechou cotado abaixo dos US$ 70 o barril na sexta-feira (3).

Neste domingo (5), o presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras começará, a partir desta semana, a anunciar a diminuição no preço dos combustíveis.

O preço médio da gasolina na semana passada ficou em R$ 6,742 o litro, levemente abaixo dos R$ 6,749/l da semana anterior.

Com informações R7