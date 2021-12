Tornados deixam mais de 80 mortos e rastro de destruição no sudeste dos EUA

Presidente Joe Biden afirma que ainda não se sabe o número de vidas perdidas e nem o alcance total do dano. Só no Kentucky, as mortes podem chegar a mais de 100, segundo o governador. Outros quatro estados também reportaram vítimas.

Uma série de fortes tornados arrasaram cinco estados dos Estados Unidos, desde a noite de sexta-feira (10). Até a manhã deste domingo (12), as autoridades confirmaram mais de 80 mortes em Kentucky, Illinois, Tennessee, Arkansas e Missouri.

Em áreas de escombros, as buscas por sobreviventes continuam. Segundo a CNN americana, prédios e veículos destruídos além de linhas de transmissão derrubadas dificultam a entrada das equipes de resgate em comunidades que estão sem telefone ou energia elétrica depois da passagem dos tornados.

“É uma tragédia”, afirmou o presidente americano Joe Biden em um pronunciamento na TV neste sábado (11).

“E ainda não sabemos quanta vidas foram perdidas, nem o alcance total do dano”, disse. Biden classificou a série de tempestades como “uma das piores” da história americana.

Em Kentucky, um dos estados mais atingidos pelos tornados, 80 mortes já foram confirmadas, mas Andy Beshear, governador do estado, diz que o número de vítimas pode superar 100.

Ele declarou estado de emergência. Mais de 180 integrantes da Guarda Nacional foram deslocados para ajudar nas buscas por sobreviventes.

No oeste do estado, a cidade de Mayfield, com população de cerca de 10.000 habitantes, foi o “marco zero” da tempestade, que deixou um cenário apocalíptico: quarteirões devastados; casas e prédios históricos desmoronados e reduzidos a escombros; troncos de árvores sem os galhos; carros revirados.

Ainda de acordo com o jornal, o tornado, que atravessou da cidade de Monette, no estado de Arkansas, a Mayfield, uma das cidades mais atingidas no Kentucky, pode ter percorrido mais de 380 quilômetros. Caso tenha permanecido em contato com o solo sem interrupção, será a trilha de tornado mais longa na história dos EUA e a primeira a cruzar quatro estados.

Com informações G1